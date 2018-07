Parceria de 48 companhias liderada por PayPal e Lenovo quer acabar com digitação de senhas em smartphones

Slogan da parceria diz: “Esqueça as suas senhas”. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma das maiores novidades do novo iPhone 5S foi o Touch ID, um sistema de biometria localizado no botão Home do smartphone que permite ao usuário acessar o celular apenas com sua impressão digital, um grande passo à frente da concorrência.

Entretanto, na sexta-feira, 4, uma parceria de 48 empresas, a FIDO Alliance, anunciou no jornal americano USA Today que um sistema similar deve chegar ao mercado para smartphones que rodam a plataforma Android nos próximos seis meses.

“Queremos que consumidores tenham acesso a serviços móveis de maneira fácil, mas mantendo a segurança”, disse à publicação Michael Barrett, presidente da parceria, encabeçada pela fabricante Lenovo e pelo PayPal.

A meta da empresa é reduzir e se possível eliminar o uso de senhas para acessar contas em dispositivos móveis, e, para isso, tenta convencer fabricantes e companhias online a estabelecer um consenso em regras e autenticações para que os consumidores possam usar o sistema de maneira universal.

Apesar de convidada, a Apple não quis se juntar à causa, mas na visão de Barrett, o Touch ID poderia ser facilmente incorporado ao seu sistema.