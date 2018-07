SÃO PAULO – Ao investir US$ 15 milhões no Foursquare, a Microsoft conquistou um aliado de primeira hora para seu sistema de assistência por voz, o Cortana, que deve ser lançado até o meio do ano junto com uma nova versão para o Windows Phone. Conectado ao Foursquare, o ‘Siri da Microsoft’ deve dar dicas, descontos e sugestões ao usuário, bseado em sua localização.

Por enquanto, a empresa de Bill Gates não comenta nada sobre o sistema de voz nem a atualização de sua plataforma mobile, mas revela que está construindo novas experiências para os usuários para Windows Phone. A princípio, o sistema de voz deve estar disponível apenas nos países onde o buscador Bing está presente.

A previsão é que a Microsoft divulgue o Windows Phone 8.1 durante a conferência de desenvolvedores Build, a ser realizada em Abril, e que o sistema chegue ao mercado dois ou três meses depois.

Atualmente, a Nokia prepara dois novos smartphones com o sistema, mas nada deve ser revelado sobre eles durante os eventos de imprensa que as duas empresas têm na feira Mobile World Congress, que começa em 23 de fevereiro em Barcelona (Espanha). Espera-se, entretanto, que a Microsoft revele novos parceiros para o Windows Phone, sendo a Sony uma das mais aguardadas e comentadas pelos analistas.

Vale dizer mais uma vez: Cortana, para quem nunca foi fã de games, é o nome de uma personagem de inteligência artificial do game Halo, um dos grandes destaques dos consoles da Microsoft.