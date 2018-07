O terremoto de magnitude 8,9 causou um tsunami de 10 metros de altura. FOTO: Foto: Kyodo/Reuter

O Google já colocou no ar um site para ajudar a encontrar desaparecidos no terremoto que atingiu o Japão nesta sexta-feira, 11.

O Person Finder é bastante simples e permite que as pessoas avisem se encontraram ou estão procurando por alguém.

Um sistema parecido foi utilizado durante o terremoto do Haiti, no ano passado.

No CitizenTube, canal de cidadania do YouTube, já começaram a aparecer vídeos impressionantes do tremor, que foi o maior da história do país:

Enquanto isso, no Twitter e no Facebook, muitas pessoas mandam mensagens de condolências.