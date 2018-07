CoFounders Lab utiliza o mesmo mecanismo de sites de namoro para buscar mentores e cofundadores para uma startup

SÃO PAULO – Uma sociedade de negócios pode ser tão complexa quanto um casamento. Foi com essa ideia em mente que os empreendedores americanos Shahab Kaviani e Culin Tate lançaram o CoFoundersLab, site que utiliza o mesmo tipo de mecanismo de sites de namoro na internet para ajudar empreendedores a encontrar o sócio ideal para o seu negócio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Na semana passada a plataforma passou a ser global e já funciona em mais de 30 cidades de todo o mundo, incluindo algumas brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Embora disponível no Brasil, o site não tem versão em português. Até agora cerca de 100 parcerias de sucesso foram firmadas por meio do site.

Como funciona.

O CoFoundersLab pode ser usado tanto por quem tem uma startup e procura um cofundador ou mentor quanto por aqueles que querem se juntar a um negócio já existente. Basta criar um perfil profissional no site e fazer a busca no sistema em três passos.

O usuário escolhe o profissional desejado (co-fundador, conselheiro ou mentor), a cidade e o interesse (alguém para entrar em sua startup, alguém que já tenha uma ideia e esteja procurando um parceiro ou ambos).

O sistema localiza os candidatos com maior potencial para dar certo com o negócio com base em uma lista de preferências registrada pelo usuário e que considera dados como compatibilidade das personalidades, metas, valores etc.

Cabe ao usuário avaliar os perfis e entrar em contato com os candidatos, o que pode ser feito a partir da própria plataforma ou por meio de outras redes sociais como Facebook, Twitter e LinkedIn.

Todos esses serviços são gratuitos. O CoFounderLab, porém, oferece um outro pacote pago similar ao do LinkedIn que inclui serviços extras como a participação em eventos, a possibilidade de ver as pessoas que visitaram o seu perfil, consultorias, entre outros serviços.