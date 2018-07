SÃO PAULO – Gastos públicos e grandes eventos esportivos são duas ideias que parecem andar cada vez mais lado a lado. A fim de denunciar o desvio de verbas e a corrupção governamental na organização das Olimpíadas de Inverno de Sochi, que começam na próxima sexta-feira, 7, o ativista Alexei Navalny criou um site com dados próprios, notícias e relatórios de outros analistas, com versões em russo e em inglês.

Navalny, responsável pela empreitada, diz que pelo menos 10 estádios, arenas e palcos de competição da Olimpíada custaram o dobro do preço inicial – ao todo, a Rússia gastou US$ 51 bilhões para realizar Sochi-14, o que faz dos jogos o evento olímpico mais caro da história.

O site é bastante didático, e mostra com localização geográfica os principais investimentos – estádios, arenas, infraestrutura – feitos para os Jogos Olímpicos, com comparações como “com o que foi gasto nessa arena, seria possível construir 3400 ringues de hóquei no gelo”.

No começo do ano, foi revelado que que o custo de uma ligação rodo-ferroviária para um estação de esqui onde serão realizadas competições de esqui e snowboard custou US$ 8,7 bilhões, o que é mais que o orçamento total dos jogos de inverno de Vancouver, no Canadá.

Além disso, o endereço de Navalny reúne as principais frases e promessas não-cumpridas pelos governantes e investidores da competição. Vladimir Putin, presidente do país, já rejeitou boa parte das denúncias dizendo que todos os gastos a mais foram devido a “erros honestos dos investidores”.