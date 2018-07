Site de Carla Bruni sai do ar por excesso de visitas

Entrou no ar hoje o novo site de Carla Bruni, que prometia uma abordagem mais pessoal do que a página que ela já tinha para promover suas músicas. O novo site falará da atuação dela como primeira-dama francesa e como embaixadora do Fundo Mundial de Luta Contra a Aids, além de falar da fundação que ela criou para promover o acesso à cultura e à educação.

05/10/2009 | 17h49

Por Heloísa Lupinacci - O Estado de S. Paulo