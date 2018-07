FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – Na quinta-feira, 30, o site de compartilhamento de músicas Grooveshark foi desativado. Segundo nota publicada no site, o fato ocorreu após os donos do domínio entrarem em acordo com gravadoras americanas.

Segundo informações, caso o Grooveshark continuasse ativo, haveria a necessidade dos donos pagarem uma multa de US$ 736 milhões. Desativando o site após o acordo, não há a obrigatoriedade de pagamento do valor requerido pelas gravadoras.

De acordo com a nota divulgada no site, o acordo incluiu a limpeza de todas as músicas com direitos autorais violados e a entrega do domínio – sites, aplicativos, licenças. Além disso, a nota diz que ”falhamos em obter licenças de quem é dono dos direitos de grande parte da música no serviço. Isso foi errado. Nós nos desculpamos. Sem reservas.”

O site funcionava desde 2007 e, segundo os administradores, chegou a ter 20 milhões de usuários e mais de 15 milhões de músicas compartilhadas.