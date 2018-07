Comunicado na home do site informa que decisão foi influenciada pelo caso Megaupload

MENSAGEM NA HOME

SÃO PAULO – É o efeito Megaupload se fazendo sentir no mundo dos torrents. O site BTJunkie, endereço dedicado a busca de torrents com sete anos de existência, encerrou suas atividades.

Uma mensagem deixada na home do site avisa: “Este é o fim da linha, meus amigos. A decisão não foi fácil, mas decidimos voluntariamente fechar. Lutamos há anos pelo seu direito de se comunicar, mas é hora de seguir em frente. Foi uma experiência inesquecível, desejamos a vocês tudo de bom!”

O fundador do site declarou ao TorrentFreak que o caso Megaupload e o processo contra o Pirate Bay pesaram muito na decisão.

Recentemente, sites como 4Shared, Filesonic e Fileserve fizeram uma faxina em seus arquivos, removendo conteúdo potencialmente problemático.

O nome BTJunkie era censurado pela busca do Google por sua ligação com pirataria.