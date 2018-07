Ataque seria parte da #OpWeeksPayment, que já atingiu sites do Itaú e do Bradesco esta semana

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Depois de atacar os sites do Bradesco e do Itaú, um grupo hacker que aparece no Twitter como @AntiSecBRTeam informou nesta quarta-feira,1, ter atacado a página Banco do Brasil. Por volta das 11h, o site apresentou lentidão e, em alguns momentos, a página chegou a não ser carregada, quando o Radar Tecnológico tentou o acesso. Às 12h20, o site continuava lento.

O Banco do Brasil notou um volume excessivo de acessos, segundo assessoria de imprensa. Isso teria provocado a instabilidade da página inicial do site. Mas a equipe de segurança e tecnologia do banco está monitorando o site e não há riscos para o cliente que usa o internet banking para consulta ou transações, de acordo com a assessoria.

A ação dos hackers faz parte do que eles intitulam de #OpWeeksPayment, operação em que eles pretendem deixar a cada dia um site de banco fora do ar. O Bradesco, atacado ontem, disse apenas ter notado “momentos de intermitência” no site, com volume de acessos acima da média, e afirmou que a página não chegou a ficar fora do ar.

Pelo Facebook, uma página com o nome “Plano Anonymous Brasil” nega que a ação hacker contra bancos tenha algo a ver com o “coletivo Anonymous”.

“Anonymous não tem como alvo a sociedade (…) Esta ação está sendo executada pelo @AntisecBrTeam, @iPiratesGroup e a @Lulzsecbrazil, grupos estes, que se declararam contra o Anonymous abertamente, e estão executando essa ação como tentativa de desmoralizar o coletivo ao qual dedicamos várias de nossas forças a quase um ano.”, diz a mensagem na rede social.

