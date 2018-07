LEGENDA. FOTO: CRÉDITO LEGENDA. FOTO: CRÉDITO

SÃO PAULO – O site oficial do grupo de humor Porta dos Fundos sofreu um ataque neste sábado, 11, e está induzindo quem acessa a página a fazer o download de um software malicioso. Ao acessar o endereço, o usuário é redirecionado para uma página falsa de atualização do programa Adobe Flash Player que força o usuário a baixar um arquivo infectado. O Link fez o teste às 16h e confirmou o problema.

Mensagem exibida quando o Link tentou acessar o site oficial do grupo de humor. FOTO: Reprodução Mensagem exibida quando o Link tentou acessar o site oficial do grupo de humor. FOTO: Reprodução

O especialista em segurança da informação Roberto Braga, da startup de engenharia de redes IPe, publicou um artigo no qual diz ter testado o malware e notado um comportamento “fora do normal”. “O arquivo tenta se esconder do sistema operacional, alterando configurações do browser do usuário e impedindo que o usuário edite as configurações. Depois de instalado, o malware oferece grande risco ao usuário. Ele altera as configurações do browser e rouba credenciais de serviços bancários”, diz Braga, no texto sobre o assunto. Segundo ele, um código parece ter sido injetado no site.

O Link procurou a equipe do Porta dos Fundos, que no fim da noite de sábado confirmou a retirada do vírus do site, que voltou a funcionar normalmente.

(Matéria atualizada para acréscimo de informações)