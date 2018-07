O brasileiro Descubra.eu funciona de forma idêntica ao polêmico Bang with Friends, mas substitui o apelo sexual por romance

SÃO PAULO - Uma nova plataforma brasileira lançada em versão beta esta semana promete facilitar a vida de quem deseja “colorir” alguma amizade no Facebook. Na linha do polêmico Bang with Friends, a Descubra.eu conecta amigos que tenham interesse mútuo, com uma diferença: em vez do sexo casual, o foco é no romance.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O idealizador da plataforma é Roel Colier, um executivo do mercado de energia que nunca teve a ver com o mercado de internet. A ideia de criar a plataforma surgiu na mesa de bar, durante uma conversa com um amigo que já fundou alguns negócios na web. Foi esse amigo – cujo nome não é revelado – quem teria ajudado Colier a desenvolver o projeto pessoal ao longo do último ano. “Há dezenas de sites de relacionamento, mas é um trabalho terrível olhar os perfis. Muitas pessoas têm interesse em amigos e conhecidos, mas ficam com medo de revelar e estragar a amizade. Para facilitar esse contato criamos o site”, explica Colier.

Embora o executivo negue a inspiração no Bang with Friends, a interface funciona de forma idêntica: ao fazer o login com a senha do Facebook no site, o usuário escolhe em sua lista de contatos as pessoas com quem gostaria de ter um romance. Caso a outra pessoa utilize o site e também selecione esse usuário como alguém do seu interesse, ambos serão notificados por e-mail. Se não houver interesse de uma das partes, nada acontecerá. “O nosso site tem um proposta mais leve, é uma brincadeira. É para colorir amizade e facilitar o acesso entre pessoas que se conhecem pessoalmente”, afirma Colier.

Em um primeiro momento, o Descubra.eu não tem o intuito de gerar receita – o fundador quer primeiro sentir o retorno do mercado em relação ao negócio. No entanto, o projeto foi desenvolvido sob bases bastante profissionais, incluindo pesquisa para identificar o potencial do mercado de namoro online – segundo o levantamento, mais de 5,6 milhões dos brasileiros visitam sites de namoro na internet a cada mês.

A Descubra.eu já tem pelo menos um concorrente. O site “Pegava Fácil” utiliza a mesma comunicação visual do Bang with Friends, mas também tem uma proposta mais amena – nem tanto ao romance nem tanto ao sexo. A ideia é ajudar os usuários a “ficar” com o amigo desejado.

—-

Leia mais:

• Apps de mensagem ameaçam o Facebook

• Faça ligações gratuitas pelo app do Facebook