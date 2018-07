A tarefa é chata e demorada. Por conta disso, tem gente que fica postergando a instalação até que realmente precise da ferramenta. E ai, quando a necessidade aperta, é uma correria para baixar o programa.

O Ninite é ideal para quem usa Windows. Compatível com as versões XP, Vista e 7, ele faz o trabalho braçal do download e instalação por você.

Todas as ferramentas são instaladas usando as opções mais comuns, que podem ser personalizadas depois.

Para quem usa Linux, em especial o Ubuntu, o Allmyapps é a melhor opção. Ele também funciona com Windows, mas o grande atrativo é conseguir instalar aplicativos no Linux sem dor de cabeça. Para muita gente, o sistema do Linux de procurar e instalar aplicativos a partir de repositórios é muito complicado. Com o Allmyapps, o processo é bastante simples.

A maior diferença do Allmyapps para o Ninite é a oferta de programas pagos. O bom é que a maior parte do que o site oferece é grátis.

Em nossos testes, tanto o Allmyapps quanto o Nanite funcionaram com perfeição. Os programas fizeram o download e instalação dos programas como prometido, sem interferir muito no desempenho do PC. Conseguimos escrever e navegar pela web enquanto tudo era instalado. O processo foi totalmente invisível.