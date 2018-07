Qual é o modelo de negócios ideal para o mercado musical? Discos? Downloads pagos ou patrocinados? Ou aluguel?

Não é de hoje que a indústria musical rebola para conseguir encontrar um jeito de voltar a fazer da música um negócio lucrativo.

A última ideia veio nessa semana. O site sueco Spotify lançou o aluguel de músicas. O modelo de negócios já foi utilizado em outras iniciativas – Napster e Yahoo, por exemplo.

A diferença agora é que ele também é offline. Funciona assim: você paga uma quantia mensal e pode armazenar o catálogo de milhares de músicas no computador ou celular (iPhone ou celulares com Android). O Spotify promete liberar 3,333 músicas por cerca de US$ 15 mensais.

O site tem cinco milhões de usuários só na Europa. Hoje, há dois modelos de negócio. No primeiro, o usuário não paga nada para ouvir, mas tem que escutar anúncios publicitários no meio das músicas. No segundo, com mensalidade, o ouvinte fica livre da propaganda e também pode criar setlists e guardar as músicas.

Analistas ouvidos pelo Guardian vêem com desconfiança a iniciativa. “Napster, Rhapsody e Yahoo não conseguiram romper a barreira de um milhão de assinantes pagantes”, disse Mark Mulligan, analista da Forrester. É essa a barreira considerada mínima para o modelo de negócio ser considerado viável para a indústria.

O serviço, por enquanto, não está disponível no Brasil. Se estivesse, você usaria?