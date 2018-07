Espaço aéreo da Ucrânia está quase vazio após o acidente, mostra o FlightRadar24. FOTO: Reprodução Espaço aéreo da Ucrânia está quase vazio após o acidente, mostra o FlightRadar24. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Na manhã dessa quinta-feira, um avião da Malaysia Airlines com 295 passageiros pode ter sido abatido por um míssil enquanto sobrevoava o espaço aéreo da Ucrânia. Enquanto as investigações avançam, diversas companhias aéreas resolveram desviar seus voos do espaço aéreo ucraniano.

É o que pode se ver no site FlightRadar24, que monitora rotas de aviões. Nesse momento, a maioria das aeronaves contorna a região, preferindo passar sobre as vizinhas Romênia, Bulgária ou Belarus. No vídeo abaixo, é possível perceber como os aviões foram aos poucos se afastando da Ucrânia.

Empresas como Air France, Lufthansa, Delta e KLM estão entre as companhias que anunciaram o desvio de rotas para não sobrevoar a Ucrânia.