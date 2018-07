‘I’m on Wikipedia’ usa informações do Facebook para criar página personalizada na enciclopédia virtual

SÃO PAULO – Já sonhou em ter sua própria página na Wikipedia? O site “I’m on Wikipedia” realiza o desejo de quem gostaria de ter sua própria história contada no quinto site mais popular do mundo.

O site é um aplicativo para o Facebook que usa suas fotos e informações na rede social para criar uma página fake da Wikipedia com os seus dados.

Segundo a agência israelense Go UFO, responsável pelo aplicativo, a iniciativa tem o objetivo de incentivar doações para a enciclopédia virtual. Ao final da página criada para o usuário, um link sugere a doação para a Wikipedia Foundation.

