Conversor de MP3 a partir de acervo do site de vídeos não só ‘ripava’ músicas do serviço como também as armazenava para download futuro

SÃO PAULO – Um dos maiores sites dedicados à conversão de vídeos do YouTube em arquivos baixáveis de MP3 perdeu uma batalha na Justiça alemã contra a BMVI, agregado de gravadoras do país.

Ameaçado pelo Google em 2012, o site alemão YouTube-MP3 concordou em desistir de seu modo atual de operações.

O site não apenas extraía o áudio dos vídeos do YouTube, mas também guardava os arquivos para downloads futuros – de maneira que, se um usuário quisesse o áudio de um arquivo já baixado uma vez, ele não teria de esperar pela conversão.

O site continua online, e agora, de maneira legal, embora ainda ofereça a seus usuários o serviço de conversão. A indústria alemã de música ainda está de olho nisso, de acordo com um comunicado soltado pela própria BMVI.

“Essa plataforma gera renda de publicidade que não chega aos nossos artistas. Isso não faz sentido na lógica dos nossos dias, e e esses sites não podem ser usados de maneira legal na internet de hoje”, declarou o conglomerado.

A conversão de vídeos do YouTube para MP3 é apenas mais um dos métodos utilizados para se obter músicas sem ter de pagar por elas na rede, junto com os sites de compartilhamento de arquivos e os rastreadores de arquivos .torrent, como é o caso do isoHunt, que fechou as portas nessa segunda-feira, 21, dois dias antes do esperado.

—-

Leia mais:

• ‘Pirataria nos ajudou’, diz criador de Breaking Bad

• isoHunt será encerrado em uma semana