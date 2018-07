REPRODUÇÃO

O NewsGIF está testando um novo formato para noticiar as novidades de tecnologia: GIFs. Disponível tanto para web quanto para o sistema iOS, o portal reúne as notícias sobre assuntos tecnológicos mais relevantes, publicando-os numa timeline através das imagens animadas.

Além das duas versões, está sendo feito um app para Android, que deverá ser lançado em breve.

Para ver as notícias no site, basta clicar no relógio localizado no canto superior direito. Em seguida, é possível ver as mais populares (trending) ou as mais recentes (recent). Quando o usuário clica em uma notícia, é redirecionado para outros sites. Todas elas são ilustradas com GIFs que representem, de alguma maneira, o que é dito e transmitido pela matéria.

O formato, porém, não é novidade. Recentemente, o Channel 4 News, do Reino Unido, criou o 4NewsWall, site que transmite notícias através de GIFs.