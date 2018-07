SÃO PAULO – Sites brasileiros como Mercado Livre, OLX e Bom Negócio estão tirando do ar anúncios de vendas de iPhone 6, segundo o site TechGuru.

Vendedores que colocaram ofertas nesses sites para os novos modelos do iPhone, ainda não lançado no Brasil, teriam recebido mensagens das empresas dizendo que seus anúncios foram retirados do ar. Alguns cadastros de vendedores teriam sido suspensos, de acordo com o TechGuru, que citou como fontes os próprios anunciantes.

Comunicações do Mercado Livre e OLX exibidas pelo TechGuru falam genericamente em violação de políticas dos sites. Já o Bom Negócio enviou uma mensagem mais explícita a um anunciante: “No momento não estamos aceitando anúncios do iPhone 6, visto que o mesmo não foi lançado no Brasil”.

Mesmo assim, na tarde da sexta-feira, 10, ainda podia-se encontrar no Mercado Livre e no OLX anúncios do iPhone 6.

Todo ano, logo depois do lançamento de um novo modelo de iPhone no exterior, aparecem vendedores em sites como esses com modelos trazidos de fora. Muitas vezes, de forma ilegal.

Não se sabe se há algum pedido da Apple motivando as ações das empresas. Procurada pelo Estado, a empresa disse que não comenta o assunto.

Veja abaixo as imagens das mensagens da empresa, publicadas no TechGuru.