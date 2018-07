A supresa de hoje. Entrei no site do Corinthians no celular para saber sobre os jogos da rodada, e não é que a página é toda adaptada para as telas de celular? Quando você acessa o www.corinthians.com.br, ele logo reconhece o telefone e carrega o site mobile http://m.corinthians.com.br). Resolvi fazer o teste para os outros clubes.

Infelizmente, a realidade não é mesma, com exceção do site do Palmeiras http://m.palmeiras.com.br) que tem praticamente o mesmo layout do site mobile do rival histórico. Todos os outros sites dos 24 principais times do País ignoram os acessos por celular. Em um teste simples, usando um celular LG GW620, com Android, nenhum dos sites oficiais dos clubes reconheceu o acesso móvel.

Coloque aí times das principais torcidas do Brasil: São Paulo, Flamengo, Botafogo (todos do Rio, inclusive), Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro e por aí vai.

Muitos especialistas dizem que sites mobile não estão com nada, e que são os aplicativos para celular que mais atraem usuários. Mas nesse caso, a situação é até pior. Nenhum time se meteu ao menos a lançar um aplicativo oficial para iPhone.

Juntar celular e futebol têm tudo para dar certo. Todos usam o aparelho e têm algum interesse no esporte. Tanto é que os ringtones de hinos estão sempre entre os mais populares nos serviços de downloads. O potencial é enorme. Imagine poder checar não só a tabela de jogos, mas comprar ingressos, ver o mapa do estádio (com rotas como chegar no jogo), enfim, serviços que fazem sentido para quem gosta de futebol e que está na rua, procurando informação sobre seu time?

Perguntei para o Marcelo Castelo, da agência F.biz, o que achava da situação. Castelo acredita que o marketing sempre foi mal explorado no futebol, quanto mais no celular.

Faz sentido. Por um lado, os times têm criado bastante inovações na internet, com TVs online e outras invencionices, que pelo menos já mostram algum movimento na mídia online. Mas, é muita chatice, ou só eu acho que este tipo de serviço não funciona a não ser que traga – junto do conteúdo – alguma facilidade para as pessoas?