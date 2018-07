REPRODUÇÃO

Redes conectam profissionais e clientes no mundo todo

O crowdsourcing – rede de produção coletiva na internet – está sendo a forma utilizada por alguns sites para conectar profissionais freelancers de diversas áreas a clientes que estejam em busca dos seus serviços.

O funcionamento é simples: a pessoa que busca determinado serviço procura um site de crowdsourcing que atenda suas necessidades. Ela então descreve o que precisa e inúmeras pessoas e empresas apresentam soluções para o problema. Por fim, o cliente escolhe a proposta mais interessante e fecha negócio.

O método causou polêmica quando começou a ser implementado. Profissionais de áreas cobertas nesse sites reclamaram na época, alegando que a prestação de serviços via crowdsourcing diminuiria a qualidade do serviço prestado. Com o passar dos anos, porém, as páginas cresceram, este estilo de contratação se popularizou e as áreas atendidas aumentaram (veja nos exemplos abaixo).

Cuidados, no entanto, devem ser tomados. É interessante analisar, antes de contratar qualquer serviço, se os sites e os profissionais cadastrados apresentam um bom histórico de resolução de problemas (em vários há um campo de avaliação e comentários) e se há referências a seu trabalho fora do site – como no LinkedIn.

Confira alguns exemplos dessas redes de crowdsourcing profissional:

DESIGN

Página do 99Designs

Um dos primeiros a surgir no mercado foi o 99Designs. O site foi criado na Austrália, em 2008, e aos poucos foi crescendo e tomando uma escala global. Há dois anos, chegou ao Brasil. Além disso, a empresa acaba de passar a marca de 1 milhão de colaboradores e receberá, em breve, uma rodada de investimentos para ampliar a presença da companhia na Ásia.

E o que ela faz? Cria soluções gráficas. A pessoa que precisa de um site, logotipo, ilustração ou qualquer outro material relacionado a design gráfico, entra no site e escolhe o que deseja. Após efetuar o pagamento (que dependendo do projeto e do serviço prestado pode variar de R$ 350 a R$ 5,8 mil), os colaboradores começam a enviar sugestões do material pedido. E o cliente escolhe o que mais agradar.

E ela não é a única do segmento. Its.noon, YouCreate, Design Crowd e Logovia são outras plataformas voltadas ao design que mostram cada vez mais presença e influência no segmento. Destes, apenas a Logovia oferece serviços diferentes do que é apresentado na 99Designs. Mascote, nome e slogan da empresa, uniformes e até mesmo a fachada do comércio podem ser solicitados no site.

REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Página de oferta de projetos da Cocontest

Outra área de crowdsourcing é a de reformas. Sites como o Bougue (brasileiro) e o CoContest (norte-americano, mas que atende o Brasil), por exemplo, possibilitam que a pessoa encontre arquitetos, pedreiros, eletricistas, pintores e uma série de outros profissionais do campo da reforma e construção. E o funcionamento é muito parecido com as plataformas de design: a pessoa descreve o serviço a ser realizado e os profissionais mandam os orçamentos com um detalhamento de como será realizado o trabalho. O cliente, então, escolhe o que estiver mais de acordo com o que deseja. O Bougue permite que clientes deixem comentários acerca do serviço prestado pelos profissionais.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Uma nova área que está sendo atendida agora é a de serviços para animais de estimação. A Holidog visa facilitar a vida de donos de pets ao conectá-los com cuidadores, passeadores e adestradores. Para utilizar a ferramenta, donos de animais e candidatos aos trabalhos só precisam se cadastrar.

Antes de fechar uma estadia, por exemplo, o proprietário pode conversar com o candidato para conhecer o perfil e verificar se ele vai atender as necessidades do animal, enquanto estiver fora. O pagamento acontece somente no momento em que a reserva é confirmada e inclui uma taxa da plataforma e o valor combinado com o cuidador.

É interessante também notar que a plataforma oferece um seguro de Responsabilidade Civil, que cobre possíveis danos causados a terceiros pelo pet ou pelo profissional contratado.

DESENVOLVIMENTO

Tipos de planos oferecidos no Coders Clan

O ramo do desenvolvimento de software também é atendido pelos sites de crowdsourcing. Afinal, muitas pessoas desejam ou precisam ter um site, um aplicativo ou uma solução para seu empreendimento, mas não sabem como dar vida a uma ideia nesse campo. Nos EUA, o Coders Clan oferece serviços de TI. Nele, os clientes inserem o serviço desejado e o valor a ser pago. Os programadores e desenvolvedores, então, oferecem soluções para o problema.

No Brasil, o Crowdtest oferece um serviço semelhante, mas para clientes que já estejam em uma etapa adiante. Ele gerencia uma equipe de desenvolvedores de software que devem fazer testes com programas de web ou desktop, além de aplicativos para aparelhos móveis. Neste site, porém, o cliente tem apenas dois planos possíveis – um que oferece menos ferramentas e programadores, a partir de R$ 990, e outro mais robusto, com valor a ser consultado.

SERVIÇOS EM GERAL

GetNinjas oferece uma cartela variada de serviços

Alguns sites vão além e oferecem serviços em uma gama enorme de áreas. O Workana, por exemplo, possui profissionais de tradução, TI, design, marketing, administração, direito, finanças e engenharia. E o funcionamento também é simples e seguro: basta inserir uma descrição do projeto — em qualquer uma dessas áreas — e profissionais do mundo todo poderão criar soluções. Em seguida, a pessoa escolhe o profissional que mais lhe agradar e libera o pagamento apenas após a aprovação do resultado final.

Um outro serviço de crowdsourcing, porém, chama ainda mais a atenção: o GetNinjas. Ele conta com um vasto banco de profissionais das mais diversas áreas. Assistência técnica (de fogão, geladeira, DVD, tablet, cabeamento), aulas particulares, limpeza, serviços automotivos e moda são apenas algumas das áreas atendidas.

O funcionamento deste serviço, porém, é diferenciado. A pessoa responde a um questionário sobre a solução desejada e o site indica sete profissionais próximos ao local de residência da pessoa. A pessoa, então, compara orçamentos e avaliações, escolhendo o profissional que mais se aproximar do perfil desejado.

Outra opção é o Freelancer.com, maior plataforma de interação entre profissionais autônomos e empregadores no mundo. O serviço chama a atenção por contar com um número imenso de áreas atendidas. Em Redação e Conteúdos, por exemplo, é possível procurar por oportunidades de trabalho — ou anunciar algum serviço — nas áreas de blogs, roteiro, digitação de texto e até frases de efeito. Ainda há trabalhos nas áreas de TI, engenharia e até ciências.