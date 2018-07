Sites como o 4Shared, muito popular entre brasileiros, estão deletando arquivos ilegais e encerrando contas infratoras

O site 4Shared está deletando arquivos que infrinjam copyright. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Depois que a polícia federal dos Estados Unidos fechou o site de armazenamento de arquivos Megaupload e prendeu o responsável Kim Dotcom na Nova Zelândia, sites semelhantes estão retirando a opção para compartilhar vídeos, músicas e imagens ali arquivados.

—-

Além do Filesonic, que já desativou a opção de share, e do Uploaded.to que deixou de atender o território norte-americano, sites como os populares 4Shared – muito utilizado por brasileiros –, Fileserve e VideoBB estão tomando atitudes semelhantes e deletando arquivos suspeitos e fechando contas com material ilegal.

O Lifehacker publicou uma lista com o estado atual de vários sites como o Megaupload. Veja:

• Fileserve – Desativou o compartilhamento. É possível apenas baixar os próprios arquivos. O site está deletando uma série de arquivos e encerrando contas premium. A informação é de que o servidor mudou de lugar, a página no Facebook foi deletada e novos arquivos estão sendo deletados assim que feito o upload.

• VideoBB – Desativou o serviço de afiliação

• Filepost – Está deletando contas com materiais considerados ilegais

• Uploaded.to – Está bloqueado nos EUA.

• Videozer – Encerrou programa de afiliação

• Filejungle – O site pertence ao Fileserve e está tentando o bloqueio de IPs que pertençam ao território norte-americano.

• Uploadstation – O mesmo que o anterior

• 4Shared – Está deletando arquivos que possam comprometer o site

• EnterUpload - Está offline

A ação contra o site Megaupload se baseou nas acusações de infração de direitos autorais. A medida foi tomada em meio a debates em torno das leis antipirataria Stop Online Piracy Act (Sopa) e Protect Intelectual Property Act (Pipa). Por ora, o projeto de lei Pipa teve votação adiado e a Sopa foi retirada da pauta do Congresso.

—-

