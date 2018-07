LulzSecBrazil divulga supostas contas da Câmara Municipal de Uberlândia

O grupo LulzSecBrazil, que ficou conhecido por derrubar sites do governo em junho, voltou a atacar. Eles acabaram de divulgar pelo Twitter um arquivo com as supostas contas da Câmara Municipal de Uberlândia – são mais de 200 PDFs com os gastos da cidade mineira.

—-

Na noite de sábado, 30, o alvo foi do ataque DDoS (que provoca a derrubada do site) foi o Tribunal Superior de Justiça, mas a página não chegou a sair do ar. O grupo também fez um ataque do tipo ‘defacement’ (em que a aparência é alterada) em mais de 100 sites. A lista vai do Detran de Rondônia ao Museu do Videogame.

O ato foi divulgado como parte da operação “Onslaught”, ou ataque violento. Foi divulgado também um vídeo, em que membros do movimento percurrem as ruas de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, vestindo as já conhecidas máscaras e distribuindo panfletos.