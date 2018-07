Microsoft suspende contas particulares de seu serviço de armazenamento na nuvem

SÃO PAULO – Os serviços de armazenamento na nuvem são uma boa opção para guardar e compartilhar arquivos. Mas pelo menos um deles, o SkyDrive, da Microsoft, pode não ser tão seguro – e privado – quanto um pendrive. A empresa fiscaliza o que os usuários postam em suas contas particulares.

Dirk Salm, que teve suas fotos de nudez parciais removidas. FOTO: Reprodução

O caso veio à tona porque vários usuários reclamaram que suas contas haviam sido canceladas por suposta violação aos termos de uso do serviço.

Um dos usuários é Dirk Salm (foto), fotógrafo alemão que tinha quatro fotografias de nus parciais em uma pasta no SkyDrive. Os arquivos subiam de seu celular, um HTC com Windows 7, automaticamente para a nuvem. A Microsoft enviou a ele uma notificação pedindo para que os arquivos fossem apagados.

Outro atingido é um holandês que subiu 12 GB de conteúdo à sua pasta privada. A MS alegou que conteúdo infringia os termos de serviço e cancelou a conta dele no Windows Live, Hotmail e Xbox Live.

Nos dois casos, os usuários não compartilhavam a pasta com mais ninguém.

Mas a Microsoft se reserva no direito de suspender e monitorar as contas. E os termos de uso do Skydrive são rígidos. Estão proibidas imagens pornográficas ou que mostrem qualquer tipo de nudez, total ou parcial (mesmo desenhos e mangás). Arquivos que infrinjam direitos autorais e relacionados à drogas, por exemplo, também são proibidos.