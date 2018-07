O SkyDrive, serviço de armazenamento da Microsoft, também ganha novo design; app para Android chega em breve

SÃO PAULO – Nesta terça-feira, 14, a Microsoft anunciou que o Outlook.com — seu novo serviço de e-mail em substituição ao Hotmail — já possui 10 milhões de usuários, duas semanas depois de seu lançamento oficial.

O novo e-mail havia alcançado um milhão de usuários, segundo a Microsoft, seis horas após o lançamento. O Outlook.com tem uma interface mais simples e limpa, similar à do novo sistema operacional da empresa, o Windows 8.

Usuários do Hotmail — hoje cerca de 325 milhões — podem migrar seu e-mail para @outlook.com, sem perder quaisquer documentos, e-mails, contatos ou pastas.

Na nuvem. O SkyDrive, serviço de armazenamento de arquivos da Microsoft integrado ao Hotmail e agora também ao Outlook.com, também ganhou atualizações, incluindo novo design.

A nova interface da ferramenta agora assemelha-se à do Outlook.com. O Skydrive ganhou com novos recursos como busca instantânea no canto esquerdo da página, barra de ferramentas flexível de acordo com a interface, organização por meio do recurso “arraste e solte” e upload mais rápido de imagens.

A empresa anunciou um novo aplicativo do serviço para computadores e Macs, com atualizações de segurança e upload mais rápido de arquivos como imagens e vídeos.

A Microsoft também anunciou que, depois de lançar apps do SkyDrive para iPhone e Windows Phone, está desenvolvendo um aplicativo para Android, que deve ser lançado nas próximas semanas.

A empresa também anunciou mudanças no código fonte de aplicativo (API) do SkyDrive para desenvolvedores, removendo restrições. Ele poderá ser integrado a outros sites e serviços em API aberta para ser utilizada por terceiros, possibilitando que o usuário possa acessar e compartilhar arquivos de outros aplicativos que não o do Skydrive, se houver consentimento prévio.

As atualizações ainda não chegaram a todos os usuários. Segundo a Microsoft, a nova ferramenta estará disponível para todos nas próximas 24 horas. O Outlook.com oferece 7GB de armazenamento gratuito no SkyDrive.

