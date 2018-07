Um novo programa para navegar na internet pelo celular vem ganhando atenção. O Skyfire ainda é compatível com poucos celulares, mas faz uma coisa que nenhum outro faz (incluindo o iPhone): rodar sites em Flash.

Com o Skyfire, os vídeos do YouTube rodam no telefone do mesmo jeito que no computador, sem precisar instalar nenhum aplicativo especial ou baixar o filme, como fazem os celulares normalmente. Páginas em Flash, como a home do Flamengo, são carregadas por completo. E não precisa instalar nenhum plug-in da Adobe.

Rodei uma versão beta do navegador no 5800, da Nokia (a versão completa só está disponível para outros aparelhos da Nokia e Windows Mobile). Dá para ver que o browser ainda tem problemas. As páginas demoram mais para carregar do que em outros navegadores. O zoom distorce bastante a resolução da tela. E ele demora para abrir o teclado virtual ao clicar sobre um campo de texto.

Mas a compatibilidade com Flash é de uma leveza inédita em celulares. Apesar de Steve Jobs dizer que ninguém vai usar Flash no futuro ao rebater as críticas de que o iPhone não carrega esse tipo de site, os serviços de vídeo na internet ainda dependem muito desta tecnologia, ainda mais na hora de adaptar seu conteúdo aos celulares.

A página inicial do Skyfire também é customizável com feeds de notícias, últimos tweets das pessoas que você segue, atualizações dos amigos no Facebook e os novos e-mails da caixa de entrada do Gmail. É um browser para ficar de olho em 2010.

Os vídeos abaixo mostram como tudo isso funciona no Symbian (Nokia) e no Windows Mobile.