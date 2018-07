Dado Ruvic/Reuters Skype está lançando novos serviços para seu aplicativo de mensagens

A mais nova plataforma a copiar os recursos desenvolvidos pelo Snapchat é o Skype, serviço de conversas da Microsoft. A empresa anunciou nesta quinta-feira, 1, uma série de mudanças para o aplicativo, incluindo a função “Highlights”, que permite que os usuários publiquem fotos e vídeos que ficaram temporariamente disponíveis para seus amigos verem.

Notou alguma semelhança? O recurso é bastante parecido com o popular “Stories” do Snapchat. O formato de enviar vídeos e fotos que desaparecem tem crescido muito em número de usuários e foi recentemente incorporado por todos os aplicativos controlados pelo Facebook (Instagram, Whatsapp, Messenger e Facebook).

O Highlights, por sua vez, é a principal mudança da interface do Skype, que não sofre alterações significativas desde a adição das vídeo chamadas em 2006. É também a primeira grande novidade desde que a Microsoft comprou o serviço por US$8,5 bilhões em 2011.

O Skype não revela o número exato de usuários, mas afirma ter centenas de milhões de pessoas ativas mensalmente, dos quais 50% acessam o serviço em celular. A esperança é que os novos recursos combinados com a grande base de usuários do Skype atraiam as pessoas a usar o aplicativo todos os dias.

"O que diferencia um aplicativo do outro é a rede que você possui", disse Amritansh Raghav, vice-presidente corporativo do Skype. "Para nós, temos uma rede no Skype, e é ela que queremos crescer - a rede pessoal".

Além do Highlights, o novo Skype prioriza também mensagens em grupo. Os usuários podem reagir às mensagens usando emojis, podem alterar a cor do fundo do texto e também importar conteúdo de outros serviços, como GIFs do site Giphy.

O serviço também inclui vários Bots — robôs de conversa — desenvolvidos pela Microsoft com o propósito de ajudar usuários a navegarem melhor na plataforma. Há bots como o Scoop, que entrega as principais notícias de interesse do indivíduo, e a Cortana, que é a assistente pessoal da Microsoft.

E mantendo-se fiel a sua identidade, o Skype também melhorou as capacidades de suas chamadas de vídeo, adicionando recursos que permitem o envio de fotos, adesivos e emojis durante as conversas. Com o tempo, o Skype espera possibilitar que os usuários possam ver vídeos e jogar juntos durante as chamadas. “Nós queremos que as pessoas tenham experiências em conjunto”, disse Raghav.