Depois de computadores e celulares, o Skype chega às televisões. A empresa anunciou nesta terça-feira (5) acordos com a LG e com a Panasonic para lançar um serviço de chamadas em vídeo.

O Skype funcionará nos televisores com conexão à internet, que serão apresentados pelas fabricantes ainda nesse ano. LG e Panasonic devem também lançar câmeras em alta definição com microfones para possibilitar as chamadas.

O Skype também anunciou que a nova versão do software para Windows (a 4.2 Beta) permitirá também chamadas em alta definição.

As duas novidades serão anunciadas oficialmente na CES 2010, que começa na quinta-feira (7) em Las Vegas.