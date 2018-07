??? Empresa de Luxemburgo, na Europa, acusa o Skype de violar duas patentes no software de telefonia via internet

DELAWARE – A companhia de videoconferências pela internet Skype foi processada em um tribunal federal dos Estados Unidos por infringir patentes de uma empresa de Luxemburgo, que fez acusações semelhantes na Europa.

Há um mês o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, anunciou a compra do Skype por US$ 8,5 bilhões. FOTO: Susana Bates/REUTERS – 10/05/2011

O processo foi aberto um mês após a Microsoft afirmar que pretende comprar a Skype por US$ 8,5 bilhões. Em outro processo, a Microsoft foi condenada na quinta-feira, 9, a pagar uma multa de US$ 290 milhões a uma empresa canadense que a acusava de violar a patente de uma tecnologia usada no Word.

A reclamação da Via Vadis remete a duas patentes sobre o acesso e o gerenciamento de dados em sistemas de computação. A empresa está buscando compensação por danos e quer que o tribunal exija que a Skype pare de infringir sua tecnologia.

A empresa já entrou com ações legais contra a Skype na Alemanha e em Luxemburgo.

O tribunal de Luxemburgo emitiu uma ordem de busca para reunir evidências e inspecionar os escritórios da Skype em Luxemburgo, de acordo com a denúncia, embora a Skype tenha entrado com pedido de apelação e se recusado a compartilhar o código fonte de seus softwares.

Representantes da Skype afirmaram que a empresa não comenta casos em litígio.

