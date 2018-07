O serviço de telefonia e vídeo via internet Skype caiu em todo o mundo na quarta-feira, 22, evidenciando um dos pontos fracos da ferramenta gratuita de comunicação online. O Skype, parcialmente controlado pelo grupo de varejo online eBay, anunciou que alguns usuários estavam enfrentando problemas para se conectar. Usuários nos Estados Unidos, Ásia e Europa se queixaram da queda no Twitter.

Em sua página no Twitter, a companhia criada sete anos atrás pediu desculpas pela paralisação e informou que estava investigando o motivo. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o Skype informou que o serviço estava voltando ao normal mas que talvez demorasse algumas horas para que todos os usuários voltassem a ter acesso.

A queda ocorrida apenas alguns dias antes dos feriados natalinos, marca o mais recente revés para a reputação do serviço.

Desconexões de telefonemas e baixa qualidade de serviço vêm há muito sendo vistos como pontos fracos do Skype, que oferece serviços gratuitos de voz e vídeo entre usuários, bem como ligações de baixo custo para linhas de telefonia fixa. A empresa contava com 124 milhões de usuários em outubro. A última grande pane do serviço ocorreu em agosto de 2007, depois de uma atualização rotineira de software.

Muitos consumidores vêm hesitando em abandonar seus telefones fixos e depender exclusivamente do Skype devido em parte a questões sobre a confiabilidade da tecnologia. Essas preocupações, acompanhadas por outras dúvidas quanto à segurança online dos serviços da companhia, retardaram a expansão do Skype no mercado empresarial.

Agora, o grupo enfrenta concorrência de rivais online, como o Google, que permite que seus usuários façam telefonemas usando suas contas do Gmail, bem como de ferramentas sofisticadas de videoconferência tais como o sistema “umi”, da Cisco Systems.

O Skype planeja levantar 1 bilhão de dólares em capital por meio de uma oferta pública inicial de ações, disseram fontes próximas do assunto à Reuters, no mês passado. Uma delas afirmou que a abertura de capital deve acontecer no ano que vem.

O Skype foi criado em 2003 e adquirido em 2005 pelo eBay, por 3,1 bilhões de dólares.

Em novembro, o eBay vendeu participação majoritária a um grupo de investidores que inclui Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board e Andreessen Horowitz, por 1,9 bilhão de dólares em dinheiro e 125 milhões de dólares em títulos. O eBay reteve uma participação de 30 por cento./REUTERS