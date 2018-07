Skype lança novidades para celular

O Skype anunciou hoje novas versões de seus aplicativos para celular para iPhone e Windows Mobile. O software do iPhone ganhou uma atualização (1.1) e agora tem versão em Português. O aplicativo pode ser baixado pelo iTunes. Também há um link para download no site do Skype que redireciona para o iTunes.

30/06/2009 | 16h38

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo