??? Empresa confirmou dificuldades para acessar o serviço nesta terça e diz “estar solucionando” o problema

NOVA YORK – A direção do Skype anunciou que “está solucionando” os problemas na configuração que impediram nesta terça-feira o acesso ao servidor VoIP pelos usuários.

“Os problemas de hoje se estabilizaram, a recuperação está em andamento, e o Skype voltará em breve ao normal”, disse a companhia em comunicado divulgado em seu site.

“Se você foi desconectado do Skype, não precisa voltar a acessá-lo de forma manual, ele se reconectará de forma automática quando possível”, acrescentou a nota.

Esse caso é o segundo que ocorre desde que, em 10 de maio, foi anunciada a compra do Skype pela Microsoft por US$ 8,5 bilhões. O Skype é o serviço mais utilizado de telefonia IP, com 170 milhões de usuários cadastrados e mais de 207 bilhões de minutos de conversas de voz e de vídeo em 2010.

/ EFE