O serviço de ligações online Skype pode encontrar dificuldades para conseguir captar o valor máximo em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), graças ao Google.

O Skype já é um serviço bem conhecido e alguns especialistas do mercado esperavam que uma oferta bem-sucedida iria reacender o mercado de IPOs no setor de tecnologia. Empresas como o serviço de vídeos Hulu e o site de recomendações Yelp são vistas como IPOs em potencial para quando as condições do mercado de capitais melhorarem.

Mas as expectativas de que o Skype daria início a uma nova onda de IPOs vêm diminuindo após o Google lançar uma nova ferramenta que permite fazer ligações através de seu serviço de e-mail em 25 de agosto, o que gerou milhões de ligações de usuários do Gmail em apenas 24 horas.

“É óbvio que o Google vai tomar parte dos negócios do Skype”, disse o fundador da empresa de análises IPOX, Josef Schuster.

O Google é a maior ameaça para a liderança do Skype no mercado de ligações online. Embora outras companhias ofereçam serviços semelhantes, nenhuma delas conta com a base de assinantes do Google nem a conveniência de ter sua ferramenta acessível no próprio navegador, como acontece com o Gmail, disse o analista Stephen Beckert, da TeleGeography.

Mesmo antes do anúncio do Google, alguns analistas estavam preocupados sobre o potencial de lucratividade do Skype. Apenas 8,1 milhões de pessoas, ou 6,5% da média mensal de usuários do Skype, de 124 milhões, pagaram pelo uso do serviço no segundo trimestre de 2010.

Investidores também têm receios após o IPO da Vonage Holdings, o mais recente entre as principais companhias de telefonia online. A oferta saiu em maio de 2006 a 17 dólares por ação, mas os papéis despencaram logo depois da estreia da companhia na bolsa. Na sessão desta sexta-feira, as ações da Vonage fecharam aos 2,24 dólares.

O Skype entrou com um pedido de IPO em 9 de agosto. Em novembro de 2009, a companhia foi comprada do eBay por um grupo de investidores por 1,9 bilhão de dólares em dinheiro e outros 125 milhões em títulos.

/LIANA B. BAKER (REUTERS)