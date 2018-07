As fontes do site All Things Digital realmente sabem o que dizem. Depois de acertarem que Facebook e Microsoft iriam fechar uma grande parceria que colocaria o Bing na dianteira das buscas sociais, elas se mostraram confiáveis mas uma vez ao preverem corretamente o anúncio de uma parceria entre a maior rede social do mundo e o Skype.

As duas empresas anunciaram, na quinta-feira, 14, a integração completa do feed de notícias do Facebook ao novo software do Skype para Windows. A versão 5.0 do serviço de VoIP trará, além de outras atualizações de design e navegabilidades (leia abaixo) uma aba específica para o Facebook.

O feed da rede social funcionará como uma grande lista de contatos por onde se poderá ligar e enviar mensagens SMS diretamente para seus amigos. Ele também manterá suas funções sociais — será possível navegar pelas atualizações, curtir e comentar posts.

A navegação é praticamente idêntica à experimentada dentro da rede social, com a exceção de haver os botões ‘Ligar’ e ‘SMS’ ao lado de cada contato em que essas ações são possíveis — aqueles que colocaram seu número de contato no perfil do Facebook.

A opção de iniciar uma chamada gratuita via o serviço de VoIP fica visível tanto se seu amigo do Facebook também for seu contato no Skype, quanto se vocês dois não forem contatos mas estiverem conectados ao Skype ao mesmo tempo.

Essa integração, por enquanto, só está disponível para usuários de PC. Mas foi dito que a nova versão para Macs deve ser anunciada em breve.

A parceria é um importante passo para as duas empresas. O Facebook abarca mais uma forma de comunicação na sua tentativa de centralizar toda a comunicação online de seus usuários e o Skype, com seus mais de 560 milhões de usuários, ganha uma dimensão social incalculável.

Skype 5.0

A nova versão do Skype também traz várias outras atualizações, como a possibilidade de visualizar fotos dos contatos na lista telefônica, o remodelamento do “look and feel” e a recuperação automática de chamada, para caso a conexão com a internet caia. A recém lançada função de conversas em vídeo em grupo será gratuita durante todo seu período de testes.

A nova home do Skype é uma versão personalizada do antigo painel de controle com as atualizações do Facebook, alertas e as mensagens pessoais, que poderá se sincronizadas ao seu status do Facebook.