Conversa com o Skype Translator foi feita em inglês e alemão, e teste mostrava tradução em áudio e legendas. FOTO: Reprodução Conversa com o Skype Translator foi feita em inglês e alemão, e teste mostrava tradução em áudio e legendas. FOTO: Reprodução

LOS ANGELES – A Microsoft anunciou que lançará antes de fim de ano uma versão de testes de um tradutor simultâneo para chamadas e mensagens através do Skype, de maneira que duas pessoas poderão conversar sem precisar falar a mesma língua, com a ajuda do aplicativo.

O Skype Translator está sendo desenvolvido pelas equipes do Skype e da Microsoft Translator. Ele funcionará para chamadas de voz, vídeo chamadas e mensagens instantâneas, e a tradução aparecerá em som, como um filme dublado, ou em texto, como em um filme legendado.

A tradução, porém, não chega a ser instantânea: é preciso esperar o interlocutor acabar sua frase para que o serviço traduza toda a sentença, por contexto.

“Estamos ainda nas primeiras fases desta tecnologia, mas a visão de ‘Jornada nas Estrelas’ de um tradutor universal não está a uma galáxia de distância e seu potencial tem nos entusiasmado”, disse em um blog da companhia Gurdeep Pall, vice-presidente corporativo do Skype. Para o executivo, a educação, a diplomacia e os negócios podem ser os principais campos de aplicação para o Skype Translator

Na demonstração realizada na Code Conference, evento para desenvolvedores da Microsoft na Califórnia, Gurdeep Pall conversava em inglês com Diana Heinrichs, funcionária da Microsoft, que respondia em alemão.

/EFE