O Skype está avançando em direção a uma oferta pública de ações de 1 bilhão de dólares. Mas investidores interessados na abertura de capital da empresa terão que esperar até o ano que vem para saber os preços das papéis, informaram fontes próximas ao Skype.

Apesar da expectativa de investidores que uma abertura de capital se materializaria no fim do ano, as condições do mercado e outros fatores pareceram atrasar a oferta. A empresa, baseada em Luxemburgo, popular por seu software de chamadas baratas de voz e vídeo pela internet, ainda está cuidando de alguns processos referentes a transição.

A abertura de capital deve ocorrer em algum momento no ano que vem. Uma vez que isso acontecer, a oferta pública inicial vai variar entre 750 milhões e 1 bilhão de dólares.

Empresas como Yahoo, Microsoft, Apple e AT&T em alguns momento estiveram interessadas em ser acionistas do Skype, segundo fontes. Mas essas especulações esfriaram. “As expectativas de valorização estavam muito altas e ninguém chegou realmente a morder a isca”, informou outra fonte à agência Reuters.

Em novembro de 2009, o Skype foi comprado pelo eBay. O Google, a Apple, a Cisco (outra possível interessada nas ações, junto da Concast) se recusaram a comentar.

/ (REUTERS)