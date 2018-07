O tablet que surgiu da parceria entre HP e Microsoft, o Slate, apareceu pela primeira vez na CES deste ano. Apesar de promissor, o protótipo parecia mais uma tentativa das companhias de chamar a atenção, em uma semana em que era o tablet da Apple o hardware mais esperado.

Após o sucesso do lançamento do iPad neste sábado, com mais de 300 mil unidades vendidas, a HP decidiu publicar um novo vídeo promocional do Slate, deixando claro que ele não quer apenas surfar na onda da nova criação de Steve Jobs.

Se o primeiro anúncio sublinhava que o Slate tem Flash e o iPad não, o segundo mostra uma série de outras vantagens: porta USB, webcam para videoconferências, entrada para cartões SD e, se o problema é esse, até o iTunes, a loja de downloads do concorrente.

Ainda não há data de lançamento para o computador. Mas, ao que parece, a briga vai ser boa.