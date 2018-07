Veja o teste do híbrido da LG que vira tablet e notebook

SÃO PAULO – Desde que começaram a surgir os primeiros notebooks híbridos, que ficam no meio do caminho entre ultrabook e tablet, uma série de soluções de design foram apresentadas. Tem modelo que destaca a tela do teclado físico, virando um tablet. Outros dobram o teclado para trás, escondendo-o atrás da tela. Muitos não fazem nada a não ser oferecer uma tela que responde ao toque dos dedos, mas que não se desvencilha do teclado.

O LG Slide Pad tem uma das melhores propostas. Para começar, a tela touch não se destaca do teclado. Isso é bom porque elimina o risco de o usuário acabar com uma partes do aparelho em casa e a outra no escritório.

Por outro lado, seu mecanismo que faz a tela “deslizar” até se fixar como uma segunda camada em cima do teclado dribla com criatividade as limitações físicas dos modelos que não separam tela e teclas.

Ao inaugurar o aparelho, que vem em posição de tablet, vale se atentar para um botão na lateral esquerda. É ele que “solta” a tela, fazendo com que se erga a 45 graus e revele o teclado por baixo. Como o botão não é tão óbvio, o usuário mais distraído pode achar que o desencaixe é manual e acabar forçando o mecanismo.

O teclado é macio e agradável de usar. Faltou um trackpad (para controlar o mouse com o dedo), por culpa do espaço reduzido. Isso quer dizer que seleção e navegação na tela só pode ser feita com o dedo (ou com um mouse conectado via USB).

Na escala de notebook a tablet, o SlidePad fica muito mais próximo da segunda categoria por suas configurações básicas. A propaganda da LG, que diz que aberto ele é um “notebook”, engana. Com armazenamento de 64 GB (SSD) ele fica muito aquém do que se espera nesse quesito de um laptop hoje em dia.

Por outro lado, sua tela de 11,6 polegadas e peso de 1,05 quilo fazem do SlidePad um eletrônico bastante portátil. O computador vem ainda com saídas USB normal, mini-USB e HDMI (uma de cada).

O sistema operacional é o Windows 8, com a opção de se ficar no ambiente tradicional se o usuário preferir.

