Além de mostrar TVs conectadas e busca na internet por voz e gestos, empresa acredita que será líder mundial de smartphones

TV OLED DE 55″

LAS VEGAS – Televisões interativas, que podem ser controlados pela voz ou com simples movimentos de mãos, além de terem um software sempre atualizado, são as novidades para o lar apresentadas pela Samsung na Consumer Electronics Show (CES) nesta segunda, 9.

As novidades sobre a Smart TV centraram a apresentação da Samsung, que, segundo explicou o presidente da companhia nos Estados Unidos, Tim Baxter, se sustenta em conteúdos sempre em alta, serviços em forma de aplicativos e conectividade ilimitada, não só à internet, mas também com outros dispositivos como telefones celulares e tablets.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Das novidades apresentadas pela Samsung na feira de eletrônica, a que causou mais impacto foi a função Smart Interactive, que através de uma câmera integrada na televisão permitirá controlar os programas e as buscas na internet com simples comandos de voz e gestos.

A função também reconhecerá os rostos dos membros da família para que acessem seus perfis pessoais e facilite as videoconferências.

“A televisão a partir de agora é ouvir, ver e fazer”, previu o presidente global da Samsung, Boo-Keun Yoon, que ressaltou a promessa da companhia em manter atualizados os televisores Samsung com as últimas novidades que forem sendo anunciadas, uma vez “nem todos podem comprar um aparelho novo a cada ano”.

A capacidade multitarefa do modelo de televisão ES8000, que conta com um processador de núcleo duplo, o lançamento de uma série com telas de até 75 polegadas e o anúncio de uma tela OLED de 55 polegadas – na linha da apresentada pela LG – que conta com Smart TV, 3D e captura de movimentos, foram alguns dos aparelhos anunciados, sem a divulgação de mais detalhes técnicos.

No âmbito dos conteúdos, a Samsung apresentou duas grandes novidades: seu compromisso em promover programas em 3D – que se materializa em acordos como o fechado com a “NBC” para a série “Battlestar Galactica”- e a aliança com os criadores do popular game “Angry Birds” para contar com um canal inspirado na luta entre os malvados porcos verdes e seus vingativos oponentes.

Uma rede social para promover a comunicação entre as famílias, que poderão compartilhar fotos de forma privada, serviços de ginástica e a integração de jogos e programas no aplicativo “Kids” são algumas das novidades apresentadas pela fabricante coreana no segmento de serviços, podendo ser acessados através de diferentes suportes.

Embora tenha ficado apenas na vontade dos presentes o anúncio de um novo smartphone da série Galaxy, a Samsung apresentou novidades no segmento dos tablets, com o Galaxy Tab 7.7 LTE, com tela AMOLED, novos computadores portáteis da Série 9 e da Série 5, telas LED para PCs e câmeras de foto e vídeo com conexão sem fio à internet.

No âmbito das famílias, a Samsung não se conformou em conectar a geladeira à internet, e em 2012 contará com uma máquina de lavar inteligente que poderá ser controlada através do telefone celular.

LÍDER DOS SMARTPHONES

A gigante coreana tem confiança de que se tornará a maior fabricante de celulares do mundo este ano, encerrando o reinado de 14 anos da finlandesa Nokia, afirmou o presidente-executivo da companhia sul-coreana.

A Samsung, que se tornou a maior fabricante de celulares inteligentes do mundo no terceiro trimestre de 2011, está avançando rapidamente sobre o mercado móvel com uma rica linha de modelos.

O presidente-executivo da Samsung, Choi Gee-sung, afirmou a jornalistas durante a feira de tecnologia Consumer Electronics Show, em Las Vegas, que a companhia superou a Nokia em termos de receita no último trimestre reportado e que tem confiança de que poderá também superar o grupo finlandês em vendas de aparelhos.

Isso significaria outra derrota para a Nokia, que perdeu a dominância de uma década no segmento de smartphones para a Apple no segundo trimestre do ano passado.

A perspectiva da Samsung está em linha com alguns analistas, incluindo o Royal Bank of Scotland, que aposta que a empresa sul-coreana vai superar a Nokia em 2012. Mas, no geral, analistas esperam que a Nokia siga na liderança do mercado.

Segundo mais recente pesquisa da Reuters, a Nokia deve vender 418 milhões de celulares em 2011 ante 320 milhões da Samsung. Neste ano, a diferença deve estreitar para 388 milhões contra 359 milhões, respectivamente.

A Samsung, maior companhia de tecnologia do mundo em receita, informou no início de dezembro que as vendas de celulares em 2011 alcançaram a marca dos 300 milhões de unidades pela primeira vez, lideradas por salto de quatro vezes nas vendas de smartphones.

/ EFE (com Reuters)