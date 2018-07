A Sharp planeja concorrer com o iPhone até o final deste ano com o lançamento de um smartphone equipado com tela 3D que dispensará o uso de óculos específicos, afirmou uma porta-voz da empresa nesta quarta-feira, 4. Segunda ela, o novo aparelho também contará com câmera 3D.

Embora seja a maior fabricante de celulares no Japão, a Sharp possui pequena participação global e, até agora, não conseguiu se beneficiar do rápido crescimento no mercado de smartphones.

Uma tentativa anterior de ingressar no segmento, feita pela Microsoft com o modelo Kin, fracassou nos Estados Unidos e foi cancelada em junho após menos de três meses do anúncio.

A Sharp apresentou em abril sua tecnologia para painéis 3D, que só é compatível com telas pequenas como as de celulares e videogames portáteis.

/REUTERS