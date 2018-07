Quase um mês depois de entrar em vigor, medida que zera alíquota de PIS e Cofins para celulares fabricados no Brasil não é clara para o consumidor; enquanto fabricantes indicam redução de 10%, governo diz que economia pode chegar a 30%

Anna Carolina Papp

Ligia Aguilhar

SÃO PAULO – Um mês depois de entrar em vigor a medida do governo que isenta smartphones dos impostos PIS e Cofins, o consumidor ainda enfrenta dificuldade para saber exatamente se está pagando menos – e quanto – para comprar um celular com recursos avançados e acesso à internet.

—-

Política nacional. Para ser isento de PIS/Cofins, aparelhos têm de ser fabricados no País, usar peças e aplicativos nacionais e custar menos de R$ 1,5 mil. FOTO: Sebastião Moreira/EFE

Os selos de “imposto reduzido” já começam a aparecer em anúncios das principais fabricantes de smartphone, mas nem todas empresas indicam quais modelos foram beneficiados pelo decreto que incluiu os aparelhos na Lei do Bem. Além disso, os lojistas são responsáveis por repassar o desconto, o que pode não ocorrer.

Enquanto o governo afirma que a queda nos preços pode chegar a 30%, os fabricantes e entidades como a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) mantêm suas previsões de um desconto final em torno de 9,25% – equivalente à isenção das alíquotas de PIS/Cofins.

O Link fez uma pesquisa em sites de comparação de preços na internet sobre alguns dos principais modelos beneficiados pela desoneração que foram indicados pelos fabricantes. Em média, o valor caiu 10% no varejo online.

“Uma das principais barreiras no Brasil é o preço. A desoneração é benéfica porque oferece uma queda significativa”, diz o diretor de marketing da Motorola Mobility, Rodrigo Vidigal. Ele afirma que a empresa reduziu o valor dos aparelhos beneficiados em 13%.

A esperada desoneração de impostos para smartphones era prometida desde o ano passado pelo governo federal e chegou a tempo para o Dia das Mães, principal data do ano para venda de celulares no País.

Com isso, até o fim de 2014 o governo espera aumentar em até 25 pontos porcentuais a participação dos smartphones no total de celulares vendidos – no ano passado foram 16 milhões de unidades. A estimativa de renúncia fiscal é de R$ 500 milhões por ano.

Exigências. Para ter direito à desoneração, os aparelhos precisam custar até R$ 1,5 mil, serem fabricados no Brasil com parte das peças produzidas localmente, ter tecnologia 3G ou 4G, navegador de internet, e-mail, tela sensível ou teclado físico no padrão QWERTY (como nos celulares BlackBerry) e tela de até 18 cm².

Quando o governo fala em 30% de desconto, compara os produtos isentos a celulares totalmente importados que não recebem nenhum benefício fiscal e pagam carga extra de cerca de 30% de impostos de importação. Por isso, o consumidor dificilmente encontrará um modelo já fabricado no Brasil a um preço 30% menor. Da mesma forma, não deve ver mudança no valor de modelos importados e tradicionalmente mais caros como o famoso iPhone, que não se enquadram no requisito de preço. O telefone da Apple continuará mais caro também porque não atende a outra exigência: ter um pacote mínimo de aplicativos nacionais instalados de fábrica – o que exigiria a criação de um sistema iOS só para o Brasil.

“Não há nenhuma necessidade de desonerar produtos muito caros porque eles já são destinados à parte da população capaz de comprar com ou sem a desoneração”, diz o vice-diretor da divisão de smartphones da Abinee, Carlos Lauria.

Fabricantes como Nokia, Motorola, Sony e LG têm uma lista dos aparelhos que tiveram os preços reduzidos. A Samsung não comenta o assunto e diz que o repasse depende do varejo. “O PIS/Cofins é cobrado no momento da venda, então quem controla o pagamento ou não por parte do usuário é o vendedor final”, diz Lauria.

QUEDA |

10% foi a média da queda nos preços no varejo online de smartphones beneficiados informados pelas fabricantes, próximo ao valor da isenção, de 9,25%

(Clique para ampliar)

—-

