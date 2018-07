BANGALORE – A AT&T terá exclusividade sobre o smartphone da Amazon.com que deve ser lançado na quarta-feira, segundo o Wall Street Journal, citando pessoas familizariadas com os planos.

A Amazon.com reviveu a especulação sobre seu próximo grande produto neste mês, usando um vídeo misterioso no YouTube e uma publicação em um website para anunciar um “evento de lançamento” em 18 de junho em Seattle, que contará com a presença do presidente-executivo Jeff Bezos.

O Journal e vários blogs de tecnologia divulgaram que a Amazon pode estar trabalhando em um telefone com um display tridimensional.

A AT&T foi a parceira exclusiva da Apple quando a companhia lançou o iPhone em 2007.

