SÃO PAULO – O Google anunciou nesta quarta-feira que seu celular montável Ara sairá em janeiro de 2015. A empresa também divulgou que o aparelho custará US$ 50 e que seu modelo inicial será cinza.

Responsável pelo projeto, o engenheiro Paul Eremenko disse na primeira conferência para desenvolvedores do projeto que a escolha pelo cinza “insípido” é proposital. “A intenção é que as pessoas o customizem”, disse Eremenko.

Na última quarta-feira, o Google liberou o primeiro kit para desenvolvimento do seu “celular de montar”. O Projeto Ara, criado pela Motorola no ano passado quando a empresa ainda pertencia ao Google, planeja smartphones com módulos que podem ser substituídos pelos usuários se ele quiser uma câmera, um processador melhor ou uma bateria extra, em uma experiência totalmente customizável.

Os smartphones Ara serão Android, mas o sistema operacional ainda precisará ser adaptado ao aparelho, pois não é compatível com os drivers necessários para que controle os componentes modulares.

Eremenko confirmou que o Android ainda não está preparado, mas relativizou a questão com uma brincadeira: “A boa notícia é que estamos no Google”. Segundo ele, os drivers do Android virão em dezembro e serão uma das últimas tarefas da equipe antes do lançamento.