Testamos o Motorola Razr D3 e o Sony Xperia J, que custam abaixo de R$ 800

SÃO PAULO – Os smartphones estão cada vez mais acessíveis no País. Há dois anos, era preciso gastar acima de R$ 1 mil por um bom modelo. Hoje em dia, vários aparelhos com ótimos recursos custam a partir de R$ 400.

Por isso, escolhemos dois modelos mais em conta para avaliar. O primeiro é o Motorola Razr D3, que tem preço sugerido de R$ 799.

O Razr D3 é um bom exemplo de barateamento de recursos antes vistos como topo de linha. Com 1,2 GHz, seu processador tem a mesma configuração do Samsung Galaxy S2, que há dois anos era o modelo mais sofisticado da fabricante.

O Razr D3 é ágil e, no teste, abriu rapidamente os aplicativos. Ele traz a versão 4.1 do sistema Android quase “pura”, uma vez que a Motorola praticamente não fez modificações.

