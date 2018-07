SÃO PAULO – É fácil perceber a presença cada vez maior dos smartphones no cotidiano brasileiro. A venda desses aparelhos subiu 20% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o período anterior, para 10,4 milhões de unidades, segundo a consultoria IDC.

Em 2013, portanto, o smartphone deve ser mais uma vez um presente de Natal muito procurado.

Mas como escolher? As lojas têm cada vez mais opções, muitas com nomes parecidos, recursos novos e especificações similares.

Para ajudar, o Link preparou o guia a seguir com 16 opções de aparelhos, divididas em quatro faixas de preço. Para cada modelo, listamos características importantes como resolução da câmera, processamento e tamanho de tela.

Também avaliamos quatro aspectos de cada aparelho, dando notas de 1 a 5: custo-benefício, design, recursos de software e desempenho do hardware. Uma nota final foi calculada a partir das notas de cada quesito.

(Clique na imagem abaixo para ampliar)