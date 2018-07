Pesquisa mostra que 14% dos brasileiros possuem smartphones; na Argentina esse número é 24%; no México, 20%

FOTO: Nicky Loh/Reuters

LOS ANGELES – O Google divulgou nesta terça-feira, 15, novos dados sobre o panorama da implantação e do uso de smartphones em 40 países, entre eles o Brasil, onde esses aparelhos ganham cada vez mais terreno.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A empresa publicou as estatísticas atualizadas através de seu portal Our Mobile Planet, um site lançado em outubro de 2011 e que permite combinar diferentes variáveis e criar gráficos a fim de entender melhor como esses dispositivos são empregados.

Segundo a pesquisa realizada pela empresa Ipsos MediaCT, 14% da população brasileira já tem um smartphone. Na América Latina, essa percentagem só é superada na Argentina (24%) e no México (20%).

A pesquisa mostra ainda que não é só a implantação desses dispositivos que está aumentando, mas também o uso dessa ferramenta para navegar na internet.

No Brasil, 79% dos proprietários de um smartphone o usam para esse fim, e a maioria dos aparelhos tem sistema operacional Android, da Google.

Líder nos EUA, o iPhone ainda não tem grande presença no Brasil, segundo a pesquisa.

/EFE