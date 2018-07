Drew Angerer/AFP Snap, dona do aplicativo Snapchat, abriu capital no começo de março

A Snap, empresa que é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, tem vivido dias de altos e baixos em sua primeira semana na bolsa de valores de Nova York. Nessa quarta-feira, a empresa voltou a ter alta em seus papeis, com valorização de 6,4% no pregão – valendo US$ 22,82 por ação. Com a alta, a empresa está avaliada em US$ 26,41 bilhões.

Nos primeiros dois dias da semana, porém, a empresa teve quedas de 18%, após encerrar a semana passada, quando estreou, com valorização de 59%. Segundo analistas, é um movimento comum em ações bastante disputadas – o IPO da Snap, ocorrido no último dia 2, foi a principal abertura de capital do mercado de tecnologia dos últimos três anos.

Além disso, a movimentação das ações foi bastante influenciada pela ação de "apostadores" da bolsa: eles locam as ações da empresa, e as vendem para que a empresa caia, esperando ter lucro ao recomprá-las por um preço mais baixo, antes de devolvê-las a seus donos originais.

No entanto, esse movimento tende a perder força nos próximos dias: as taxas de juros sobre os empréstimos de ações da Snap caíram de 40% na última terça para 15% nesta quarta-feira, disse a consultoria S3 Partners.

Um dos investidores mais influentes de Wall Street, David Tepper, disse à emissora norte-americana CNBC que comprou ações da empresa, vendeu algumas e deve comprar mais, caso o preço das ações da empresa caia.