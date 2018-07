SÃO PAULO – O Snapchat está buscando levantar até US$ 500 milhões em uma nova rodada de financiamento que avaliará a companhia de mensagens móveis em até US$ 19 bilhões, afirma reportagem da Bloomberg, citando uma pessoa com conhecimento do assunto.

A avaliação mais recente embute um aumento substancial no valor da companhia, que o Facebook quis comprar por US$ 3 bilhões no final de 2013. A rodada anterior de financiamento do Snapchat, concluída no fim do ano passado, avaliou a companhia em mais de US$ 10 bilhões.

Executivos da companhia, que permite que seus mais de 100 milhões de usuários enviem mensagens que desaparecem após alguns segundos, estão em conversas avançadas com gestores de fundos, disse a pessoa à Bloomberg.

Os investimentos sendo discutidos fariam o Snapchat ser avaliado entre US$ 16 bilhões e US$ 19 bilhões no geral, segundo a reportagem. O Snapchat não pôde ser encontrado de imediato para comentar o assunto. A nova rodada tornará a empresa a terceira companhia de capital fechado mais valiosa do mundo, atrás do Uber e da Xiaomi.

O valor de mercado do Snapchat cresce de maneira drástica à medida que a empresa continua a acrescentar usuários à sua base e a ampliar seus serviços. No mês passado, o Snapchat adicionou vídeos e artigos de veículos como a CNN e a ESPN, passando a competir mais de perto com o Facebook e o Twitter.

/ REUTERS