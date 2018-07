FOTO: Eric Thayer/Reuters FOTO: Eric Thayer/Reuters

SÃO PAULO – O Snapchat, popular app de mensagens instantâneas e efêmeras, pode valer US$ 10 bilhões. É o que publicou o Wall Street Journal na última terça-feira, 26, a partir de uma nova rodada de investimentos pela qual a empresa criada por Evan Spiegel passou.

Segundo o texto do Wall Street Journal, o serviço tem hoje 100 milhões de usuários em todo o mundo, sendo especialmente usado por adolescentes e jovens adultos. O Snapchat tem tido crescimento vertiginoso nos últimos meses: em dezembro de 2013, o app valia US$ 3 bilhões, e, durante 2014, recebeu um investimento secreto que o fez chegar a US$ 7 bilhões. O feito fica ainda mais impressionante quando se lembra que o Snapchat ainda não gera receitas.

Snapchat at $10b not absurd. Crazy growth, clear monetization path, & one of the best social product thinkers out there. Long (figuratively) — dick costolo (@dickc) August 27, 2014

Entretanto, o produto não provoca os concorrentes. Para Dick Costolo, CEO do Twitter, o “Snapchat valer US$ 10 bi não é um absurdo. Grande crescimento, caminho para monetização e um dos melhores produtos sociais pensados no mercado”.

Vale lembrar que o Snapchat tem apenas três anos de vida, e recusou uma oferta de aquisição do Facebook no final do ano passado por cerca de US$ 3 bilhões.