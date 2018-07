LUCY NICHOLSON/REUTERS

Mandar fotos, vídeos ou mensagens que serão destruídas em apenas alguns segundos. Esta é a premissa principal e original do Snapchat, aplicativo que foi lançado em 2011, mas levou alguns anos para se consolidar e se popularizar na comunidade virtual.

O app é um dos mais populares entre adolescentes e durante algum tempo circulou a ideia de que ele serviria apenas para… hum… mandar nudes. Mas o uso do Snapchat vai muito além. Diversas empresas jornalísticas de todo o mundo passaram a utilizar o app para divulgar reportagens, vídeos e fotos. Outras empresas vêm utilizando a rede para mostrar bastidores. Trata-se de uma nova linguagem para se comunicar com amigos pelo celular.

Famosos também invadiram o Snapchat, onde mostram um pouco mais da vida privada e detalhes de gostos e interesses. Madonna (madonna), Rihanna (badgalrihanna), Miley Cyrus (mileyxxcyrus), Jared Leto (jaredleto), Mark Zuckerberg (markzuckerberg), o Link (linkestadao) e até o Museu de Arte de Los Angeles (lacma_museum) são alguns dos atuantes na plataforma.

Abaixo, um passo a passo para ingressar nessa fervilhante rede social:

PRIMEIROS PASSOS

Criar conta

Depois de ter baixado o app em seu smartphone, entre no aplicativo e selecione a opção “criar uma conta” (imagem à esquerda). Uma nova tela será aberta, onde deve-se inserir e-mail, senha e data de nascimento. Em seguida, selecione a opção “criar conta” que aparecerá na parte inferior da tela.

Na nova tela, coloque um nome de usuário disponível (imagem à direita), que será aprovado quando aparecer o sinal de positivo ao lado da escolha. Insira o número de seu celular para que seja enviado um SMS com o código de verificação e clique em “verificar”. Por último, selecione as imagens que tenham o desenho de um fantasminha — símbolo da rede social — para a verificação. Clique em ‘confirmar’. Pronto, você tem uma conta no Snapchat.

REPRODUÇÃO

Adicionar Amigos

Na tela inicial — que mostra a câmera — puxe a tela para baixo ou clique no fantasminha (em destaque, na imagem à esquerda) que fica na parte superior. Selecione a opção ”Adicionar amigos”. Depois disso, uma nova tela abrirá. Você terá quatro opções: adicionar amigos por meio do nome do usuário, da agenda de contatos, por Snapcode ou por proximidade.

A opção de adicionar através da agenda possui alguns problemas. O aplicativo não diferencia pessoas que tenham conta ou não. Assim, você manda convites — através de SMS ou Google Hangouts — para elas entrarem na rede, ao invés de estar, de fato, adicionando.

As outras opções são mais simples. Por nome, basta inserir o nome de usuário da pessoa no campo de busca e clicar no sinal de + ao lado direito do nome. Por Snapcode, basta selecionar a imagem do código pela galeria do celular. Já a opção de aproximação, só é preciso acionar, nos dois celulares, o GPS. O celular, então, irá identificar as pessoas próximas para que sejam adicionadas.

REPRODUÇÃO

Mandar Snaps

Mandar vídeos ou fotos — os chamados snaps — para seus amigos é simples. Na tela inicial, você pode selecionar as opções de tirar fotos com a câmera frontal ou traseira, caso seu celular disponibilize a última função. Para alterná-las, basta clicar no ícone superior à direita (1).

Com a câmera escolhida, basta selecionar o grande botão localizado no centro da tela (2). Para fotos, aperte uma vez. Para vídeos, segure o botão até tudo que você deseja estar gravado — tendo um limite de 10 segundos. Logo após, uma tela com novas opções aparece. No canto superior direito, é possível escrever um texto (3) ou desenhar livremente na imagem (4). Falarei mais sobre essas funções no tópico “Recursos e Ferramentas”.

No canto inferior esquerdo, o usuário pode selecionar o tempo que a imagem ficará disponível para ser assistida (5), pode baixar a imagem ou vídeo (6) ou colocar na história (7) — função que deixa a imagem ou vídeo disponível por 24h, podendo ser assistida quantas vezes os amigos desejarem.

Para enviar basta clicar na seta localizada no canto inferior direito (8) e selecionar os amigos — ou a história, novamente — que devem receber aquele material.

REPRODUÇÃO

Abrir Snaps

Todo usuário recebe snaps de duas maneiras: de modo individual ou coletivo. Para abrir os snaps mandados de modo individual, basta clicar no cubo localizado no campo inferior esquerdo (1) ou puxar a tela principal para este mesmo lado. Ali aparecem as conversas mantidas, através de snaps, com seus contatos (imagem à direita). Cubos roxos indicam que você recebeu vídeo, enquanto vermelhos indicam imagens. Já as setas, indicam snaps que você mandou.

Para ver os snaps na história, a pessoa deve selecionar os três traços horizontais à direita (2) ou puxar a tela para este lado. Aparecerão, então, histórias patrocinadas — que empresas enviam para aparecer para todos os usuários — e os snaps de seus amigos. Para assisti-los, clique na imagem.

REPRODUÇÃO

RECURSOS, FERRAMENTAS E FORMAS DE USO

Filtros

Ao contrário do que muitos pensam, é possível adicionar filtros nas imagens que você tira. Basta puxar a tela com a foto ou o vídeo para a esquerda. Opções que alteram a coloração e outras que colocarão informações do momento — como temperatura e o horário — estão disponíveis. Se por algum motivo você quiser colocar filtro apenas em metade da foto ou dois filtros em uma, também pode! Basta puxar a tela para a esquerda e, quando estiver na metade, apertar o símbolo do lápis.

REPRODUÇÃO

Conversas ao vivo

É possível manter uma conversa com seus amigos pelo Snapchat. Basta puxar o nome deles para a direita na tela de snaps mandados e recebidos. Uma outra janela será aberta, onde você pode escrever no campo chamado ‘Escreva um Chat’ (1) e enviar suas mensagens. Assim como acontece com as fotos, a conversa também desaparece após ser lida.

E é possível também anexar imagens e vídeos, como se fosse um snap. Basta clicar no botão amarelo (2) ao lado direito e enviar.

REPRODUÇÃO

Pular fotos ou vídeos

Caso a foto ou o vídeo estejam longos ou chatos demais, basta dar um único toque na tela e o aplicativo pulará para o snap seguinte.

Conte sua história

Outra opção do Snapchat é criar um pequeno documentário do seu dia a dia e mandar para todos os seus amigos. Isso é possível por meio da função “Minha História”. Ao gravar um vídeo ou tirar foto, em vez de escolher um único destinatário, selecione a opção “Minha História”. Todos os snaps enviados serão armazenados por 24 horas e estarão disponíveis para seus amigos assistirem. Para ver as histórias do dia, deslize a tela de fotos e vídeos para o lado direito.

Você também pode baixar a história que você criou no Snapchat e guardar no seu celular. Para isso, clique na história e em seguida aperte o botão que mostra uma seta para baixo. Uma lista de todos os snaps armazenados na sua história vai aparecer. Se você clicar em cada um, também poderá ver quais foram os amigos que assistiram ao seu vídeo.

Em vez de simples imagens ou vídeos, crie stop-motions

Dezenas de imagens e vídeos podem entediar os seus amigos. Então, que tal inovar com seus snaps? Utilizando a ‘História’, mande imagens de apenas 1 segundo em sequência. Assim, você pode criar histórias e deixar o Snapchat mais divertido, sem as inúmeras selfies e imagens sem sentido que são mandadas todos os dias.

Bloqueie uma pessoa (ou saiba se foi bloqueado)

Para bloquear alguém, basta ir para a tela de amigos, clicando no ícone do fantasminha na tela inicial. Ao clicar na opção “Meus Amigos”, aparecerá a lista de todos eles. Clique no nome que você quer bloquear, selecione o símbolo de engrenagem e, por último, clique em “Bloquear”.

Para saber se foi bloqueado, porém, envie um snap para a pessoa. Caso o status de envio fique em “Pendente”, a pessoa, infelizmente, te bloqueou.

Crie seu snapcode

Em uma recente atualização, o Snapchat permitiu a criação de um QR Code próprio. A vantagem é que você cria um, baixa em seu celular e facilita para que as pessoas te adicionem. Bastaria apontar a câmera do seu celular para o snapcode da pessoa, tirar uma foto e, assim, enviar o convite de amizade.

Para isso, basta puxar a tela inicial para baixo. A imagem do fantasminha que aparecerá — com vários pontinhos no fundo — é o seu QR Code do Snapchat. Abaixo, o snapcode do Link. Basta apontar a câmera de seu smartphone para ele dentro do aplicativo, tirar uma foto e, imediatamente, você nos adicionará na sua rede social.

Adicione textos ou desenhos

Como dito nos Primeiros Passos, é possível adicionar texto e desenhos nas imagens ou vídeos, deixando os snaps mais divertidos e informativos. Para isso, basta selecionar as opções “T” (1) ou o símbolo de um lápis localizados no canto superior direito (2). O texto fica dentro de uma barrinha, como mostrado na imagem, e os desenhos podem ser feitos com várias cores.

REPRODUÇÃO

Coloque filtros animados

Recentemente, o Snapchat passou a permitir que usuários adicionem filtros animados. É possível transformar sua cara em cachorro ou até se transformar no Elvis Presley. Basta colocar a câmera no modo selfie e ficar apertando a tela, na área que aparece o rosto, por alguns segundos. Aparecerão, então, os filtros animados, que são escolhidos conforme a pessoa passa as opções para a direita. Para tirar a foto, o processo é o mesmo da foto tradicional.

Tire fotografias da tela (inclusive sem a pessoa saber)

Qualquer pessoa pode tirar um printscreen das imagens. Um aviso, porém, é mandado para a pessoa, alertando-a sobre a ação. Existe um jeito de impedir que a pessoa vejo o aletra. Para fazer isso, é preciso desligar o Wi-Fi do celular e colocá-lo em modo avião. Vai aparecer uma mensagem dizendo “Não foi possível recarregar. Tente novamente”. Agora abra o snap e tire a fotografia da tela. Em seguida, saia da sua conta e feche o aplicativo. Religue o Wi-Fi, tire do modo avião e volte ao Snapchat. A pessoa, então, não será alertada que você tirou print da foto dela. Em outras palavras, muito cuidado com o que você diz no Snapchat porque isso pode estar sendo registrado sem o seu conhecimento.