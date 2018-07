SÃO PAULO – O Snapchat fechou parceria com CNN, ESPN e outras nove empresas de mídia para ter vídeos e artigos em seu serviço de mensagens móvel, um movimento que aumenta a concorrência com as redes sociais, como Facebook e Twitter.

O novo serviço Discover (“descubra”) do Snapchat apresenta canais individuais para seus vários parceiros de mídia que incluem cinco a 10 histórias por dia, de acordo com Snapchat, que anunciou a mudança em seu blog oficial nesta terça-feira, 27.

Após 24 horas as histórias desaparecem, seguindo o recurso que é característico do Snapchat, que elimina as mensagens privadas alguns segundos depois que são vistas pelos usuários do serviço.

A adição de conteúdo de notícias e entretenimento representa a mais recente expansão da empresa com sede em Los Angeles, que tornou-se uma ferramenta de comunicação popular entre adolescentes. Em novembro, a Snapchat firmou parceria com a empresa de pagamentos online Square para oferecer um serviço que permite aos usuários enviar dinheiro uns aos outros.

Os novos recursos do Snapchat refletem a crescente concorrência entre os aplicativos de mensagens móveis e redes sociais para motivar os usuários a passar mais tempo em seus serviços gratuitos, bancados por publicidade.

O Snapchat, que anteriormente recusou uma oferta de US$ 3 bilhões para ser adquirida pelo Facebook de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto, foi avaliado em US$ 10 bilhões em seu mais recente esforço de angariação de recursos, de acordo com relatos da mídia.

